تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب أفريقي..

رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا.

وأعرب الرئيس عن شكره للرئيس رامازوفا، على دعم بلاده اللامحدود لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، مثمنا مواقف جنوب افريقيا الرافضة للاحتلال الاسرائيلي وضم أية أراض فلسطينية.

وأطلع الرئيس، نظيره الجنوب أفريقي على آخر المستجدات السياسية، والمخططات الإسرائيلية الأميركية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، الأمر المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا باعتباره يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وينهي العملية السياسية برمتها.

وأشار الرئيس، إلى الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا التي تضرب الأراضي الفلسطيني، والاجراءات الفلسطينية المتخذة للحد من انتشارها، مثمنا الجهود التي قامت بها جنوب إفريقيا في هذا المجال.

بدوره، أكد الرئيس الجنوب أفريقي، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، واستعدادها الدائم لدعم فلسطين في المحافل الدولية، وذلك من خلال رئاستها للاتحاد الافريقي، وعضويتها في مجلس الأمن.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.