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الرئيس يهاتف وزير التربية والتعليم مهنئا بنجاح امتحانات الثانوية العامة

السبت 11 يوليو 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف وزير التربية والتعليم مهنئا بنجاح امتحانات الثانوية العامة


رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مهنئا اياه بنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام رغم التحديات الكبيرة التي واجهتنا.

وأشاد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، بطواقم الوزارة، لما بذلوه من جهود لإنجاح الثانوية العامة، وتميكن الطلبة من اتمام امتحاناتهم بيسر وأمان، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر فيها فلسطين، وانتشار جائحة كورونا.

وهنأ الرئيس الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، وتمنى لهم مزيدا من التقدم.

وحيا الرئيس الطلبة المتفوقين، متمنيا سيادته، التوفيق في المرة المقبلة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة.

#الرئيس عباس #نتائج الثانوية العامة

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