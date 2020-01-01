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الهندي: قضية فلسطين ليست حقلا للتجارب.. و شعبنا قادر على تفجير انتفاضة جديدة..

السبت 11 يوليو 2020 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: قضية فلسطين ليست حقلا للتجارب.. و شعبنا قادر على تفجير انتفاضة جديدة..


غزة / سما /

أكد رئيس الدائرة السياسية، عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، الدكتور محمد الهندي، اليوم السبت، أن الحركة لا تراهن على الوضع العربي والأوروبي في التصدي ومواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وإنما تراهن على عزيمة شعبنا وتضامن أحرار العالم ودعمهم.

وشدد د.الهندي، في ندوة للملتقى العربي تحت عنوان" متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم" على أن موقف أوروبا تجاه خطة الضم باهت وأقرب إلى التواطؤ.

وقال: "اليوم يدور جدل وخلاف في أوروبا وأمريكا و"إسرائيل" حول تداعيات الصفقة على مصالح وأمن إسرائيل للحفاظ عليها كدولة مهيمنة في المنطقة، وليس هناك أدنى اعتبار للتضامن مع الحقوق الفلسطينية". وأَضاف "أن قضية فلسطين ليست حقلا لتجارب الهواة والمهزومين والمفاوضين".

وأكد د.الهندي أن شعبنا مدعوما من أحرار العالم، مستعد لتفجير انتفاضة فلسطينية جديدة، مشيرًا إلى أن شعبنا بحاجة إلى قيادة تمده بالأمل والصمود.

وختم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، قائلاً: "أعز الله المقاومة والمقاومين، وأخذ الله أنظمة الشؤم، هذه هي فلسطين ستستمر المقاومة فيها حتى تنقشع هذه المؤامرة عن شعبنا".

#محمد الهندي #الجهاد الاسلامي #مخططات الضم #اسرائيل #انتفاضة

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