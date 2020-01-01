إسرائيل: مظاهرة في تل أبيب احتجاجا على الأزمة الاقتصادية

القدس المحتلة / سما /

اغلقت مساء اليوم العديد من الشوارع في تل أبيب بعد الساعة الخامسة، للسماح بمرور مظاهرة واسعة النطاق في ميدان "رابين" للاحتجاج على الوضع الاقتصادي لعدة قطاعات من الأنشطة التي تضررت من القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية منذ بداية وباء كورونا.

وقالت اللجنة المشرفة على المظاهرة: "إن هذه المظاهرة هي نتيجة أربعة أشهر من الإحباط والمعاناة الحقيقيين نتجت عن شعور خطير بعدم اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الحكومة في مواجهة المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الإسرائيليون".

وأكدت الشرطة الاسرائيلية في بيان لها، "نحن على علم برغبة المتظاهرين في جعل آلامهم مسموعة والسماح بهذا الحق في التظاهر"، وأوضحت الشرطة انه الى جانب تحركها للتأكد من ممارسة حق التظاهر يجب على افرادها ضمان أمن المتظاهرين والحفاظ على النظام العام مع التقيد بأنظمة الطوارئ الخاصة بمنع انتشار وباء كورونا بين المتظاهرين.

ونشرت الشرطة الاسرائيلية المئات من أفراداها حول عدة بؤر احتجاج. كما أعلنت لجنة العمل في صناعة الثقافة والفعاليات، وهي قوة كبرى، عن وجودها بين العاملين لحسابهم الخاص المحرومين من دخلهم.