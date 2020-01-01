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شاهد.. "تماسيح" الجيش المصري الروسية في وضع الاستعداد الهجومي بالبحر المتوسط

السبت 11 يوليو 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. "تماسيح" الجيش المصري الروسية في وضع الاستعداد الهجومي بالبحر المتوسط


القاهرة /سما/

أظهرت لقطات مصورة نشرتها القوات المسلحة المصرية خلال مناورات "حسم2020"، المروحيات الهجومية "كاموف-52" في وضع الاستعداد الهجومي.

وظهرت المروحيات المصرية "كا-52" روسية الصنع، على متن حاملة المروحيات المصرية "ميسترال" التي تسمى بـ"جمال عبد الناصر".

وتصنف مروحية "كا-52" بين أفضل الطائرات القتالية في العالم، فهي تعمل كمروحيات هجومية، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام، وتمكنها التقنيات الحديثة التي زودت بها من العمل كمركز اتصال طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية، كما يوجد منها نسخة بحرية تسمى "كا-52" كاتران، ولكن مصر تستخدم النسخة التي تمتلكها في العمليات البحرية أيضا."RT"



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#الجيش المصري #البحر المتوسط #كاموف-52 #ميسترال

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