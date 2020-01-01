  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حكومة الشباب المغربية الموازية تعقد لقاء مفتوحا ضد مخطط الضم الإسرائيلي

السبت 11 يوليو 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الشباب المغربية الموازية تعقد لقاء مفتوحا ضد مخطط الضم الإسرائيلي


الرباط /سما/

 عقدت حكومة الشباب المغربية الموازية لقاء رقميا مفتوحا، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، ورئيس حكومة الشباب المغربية الموازية إسماعيل الحمراوي، تحت عنوان (مخطط الضم الصهيوني .. الجائحة الكبرى).

وأشار الحمراوي إلى موقف حكومة الشباب الداعم بشكل مطلق ولا مشروط للحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مدينا كل الخطوات التصفوية الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية التي جاء مخطط الضم الإسرائيلي آخرها، وذلك في إطار المخطط الأكبر المسمى بصفقة القرن.

وأكد تمسك الشباب المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته بالدفاع عن القضية الفلسطينية كقضية وطنية مغربية، وتقديم كل ما يلزم من دعم وإسناد ونشاط لتحقيق ذلك إنسجاما وإمتدادا لموقف المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا.

من جانبه، قدم الشوبكي مداخلة في اللقاء، تطرق فيها إلى آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومخاطر مخطط الضم الإسرائيلي وتبعاته على المنطقة ككل، مشيرا إلى طبيعة الخطوات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لمواجهة هذا المخطط، والمواقف الدولية الراهنة في التعاطي مع نوايا حكومة الاحتلال.

وتحدث الشوبكي عن أهمية دور المملكة المغربية لا سيما دور الشباب المغربي في مناصرة القضية والتصدي للمخططات الإسرائيلية التصفوية عبر تعزيز النشاط على المستوى الإفريقي والأممي لتشكيل جبهة رفض دولية للإحتلال والعمل على إنهائه عبر خطوات وإجراءات فعلية تتخذها القوى وشعوب العالم الحرة.

وأعرب عن شكره وتقديره لمشاعر الإنتماء وروح التضامن العالية التي يمتاز بها الشباب المغربي إزاء القضية الفلسطينية ومواقفهم المبدئية الداعمة والمنسجمة مع سياسة المملكة بمختلف مكوناتها في الدفاع عن فلسطين وتعزيز صمود شعبها، والتي تتجلى في السياسة الحكيمة للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.

#حكومة الشباب المغربية #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

تحميل نتائج الثانوية العامة 2020

التربية والتعليم توضح نتيجة "غير مستكمل" في نتائج الثانوية العامة

نسبة النجاح 71.32%.. طالع: أسماء العشرة الاوائل "التوجيهي" في غزة والضفة

فايننشال تايمز: من يقف وراء التفجيرات في إيران.. وهل دخلت إسرائيل مفاعل نطنز؟

ألمانيا: الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية "الجاسوس المصري"

الجزائر.. جدل بعد تقبيل سيدة قدم زوجها على الهواء مباشرة (فيديو)

مساعٍ في الكونغرس لإعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

كورونا فلسطين

وفاة مواطنة بفيروس كورونا في حلحول ترفع حصيلة وفيات اليوم إلى 5

كلمة هامة للرئيس الثلاثاء.. الفيتاني: إسرائيل تواصل محاولاتها لابتزاز السلطة عبر أموال المقاصة..!

هنية: نحن أمام تحول خطير في مسار الصراع مع العدو.. وضربات المقاومة ستكون موجعة!!

نتائج توجيهي 2020

مرفق رابط الفحص.. "التربية" تعلن نتائج الثانوية العامّة لعام 2019/2020م

نسبة النجاح 71.32%.. طالع: أسماء العشرة الاوائل "التوجيهي" في غزة والضفة