حكومة الشباب المغربية الموازية تعقد لقاء مفتوحا ضد مخطط الضم الإسرائيلي

الرباط /سما/

عقدت حكومة الشباب المغربية الموازية لقاء رقميا مفتوحا، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، ورئيس حكومة الشباب المغربية الموازية إسماعيل الحمراوي، تحت عنوان (مخطط الضم الصهيوني .. الجائحة الكبرى).

وأشار الحمراوي إلى موقف حكومة الشباب الداعم بشكل مطلق ولا مشروط للحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مدينا كل الخطوات التصفوية الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية التي جاء مخطط الضم الإسرائيلي آخرها، وذلك في إطار المخطط الأكبر المسمى بصفقة القرن.

وأكد تمسك الشباب المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته بالدفاع عن القضية الفلسطينية كقضية وطنية مغربية، وتقديم كل ما يلزم من دعم وإسناد ونشاط لتحقيق ذلك إنسجاما وإمتدادا لموقف المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا.

من جانبه، قدم الشوبكي مداخلة في اللقاء، تطرق فيها إلى آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومخاطر مخطط الضم الإسرائيلي وتبعاته على المنطقة ككل، مشيرا إلى طبيعة الخطوات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لمواجهة هذا المخطط، والمواقف الدولية الراهنة في التعاطي مع نوايا حكومة الاحتلال.

وتحدث الشوبكي عن أهمية دور المملكة المغربية لا سيما دور الشباب المغربي في مناصرة القضية والتصدي للمخططات الإسرائيلية التصفوية عبر تعزيز النشاط على المستوى الإفريقي والأممي لتشكيل جبهة رفض دولية للإحتلال والعمل على إنهائه عبر خطوات وإجراءات فعلية تتخذها القوى وشعوب العالم الحرة.

وأعرب عن شكره وتقديره لمشاعر الإنتماء وروح التضامن العالية التي يمتاز بها الشباب المغربي إزاء القضية الفلسطينية ومواقفهم المبدئية الداعمة والمنسجمة مع سياسة المملكة بمختلف مكوناتها في الدفاع عن فلسطين وتعزيز صمود شعبها، والتي تتجلى في السياسة الحكيمة للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.