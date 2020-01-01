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الأمم المتحدة تحذر من توقف المساعدات لملايين اليمنيين خلال الأسابيع المقبلة

السبت 11 يوليو 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تحذر من توقف المساعدات لملايين اليمنيين خلال الأسابيع المقبلة


صنعاء /سما/

حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من توقف المساعدات الإغاثية لملايين اليمنيين خلال الأسابيع المقبلة، بسبب عوامل مرتبطة بعدم وجود التمويل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "‏دون تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة لملايين الأرواح باليمن في الأسابيع القليلة المقبلة مما يعرضهم لخطر المجاعة".

وأضاف المكتب الأممي "هناك 20 مليون يمني حاليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وتابع المكتب الأممي "يجب إنقاذ ملايين الأرواح في اليمن، وعلينا التحرك الآن".

ويشهد اليمن منذ قرابة ستة أعوام حربا عنيفة بين قوات الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم مم إيران، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم وفق تقديرات أممية.

#الامم المتحدة #اليمن #مساعدات

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