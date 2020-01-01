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8 اصابات خلال اقتحام الاحتلال للعيسوية

السبت 11 يوليو 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 اصابات خلال اقتحام الاحتلال للعيسوية


القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، عصر اليوم السبت، بلدة العيسوية، واعتدت على الأهالي بالضرب والقنابل الصوتية والاعيرة المطاطية.

وأوضح محمد ابو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة خلال احتفالات الأهالي بنجاح ابنائهم في الثانوية العامة.

وأضاف ابو الحمص أن القوات ألقت القنابل بكثافة واعتدت بالضرب المبرح على الأهالي، كما اقتحمت محيط المنازل.

واعتقلت المواطن سعدي محمود ونجليه.

واوضح الهلال الأحمر الفلسطيني ان 8 اصابات سجلت في العيسوية، خلال اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين، بينها 2 اصابات فلفل بالوجه واصابة اختناق لسيدة حامل و٤ اصابات مطاط واصابة حروق باليد وعشرات الاصابات بالاختناق بالغاز تم تقديم الاسعاف الاولي لجميع الاصابات ميدانيا.

#قوات الاحتلال #اقتحام العيسوية #اصابات

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