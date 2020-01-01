الشرطة تغلق 252 محلاً تجارياً وتُحرر 13 مخالفة في جنين

أغلقت الشرطة وبالتعاون مع الجهات الشريكة ،امس ، 252 محل تجاري وحررت 13 مخالفة وذلك لعدم مراعاتهم تعليمات السلامة والإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بحالة الطوارئ في عدة مناطق من محافظة جنين .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تنفيذا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بخصوص إعلان حالة الطوارئ وحالة الإغلاق المعلنة و إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ، قامت شرطة محافظة جنين والجهات الشريكة بعمل جولات ميدانية تفقدية على المحال التجارية وعدد من المرافق العامة والخاصة والأسواق للتأكد من تنفيذها للتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة والتي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة والحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى الجولات التي قام بها ضباط وعناصر الإدارات ومراكز الشرطة في إرجاء المحافظة بناء على تعليمات العميد عزام جبارة ، و تخلل هذه الجولات إغلاق 252 محل تجاري لعدم التزامهم بحالة الطوارئ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا, كما تم تحرير 13 مخالفة لعدد من المواطنين وسائقي المركبات لعدم التزامهم بلبس الكمامات والقفازات .
من جهته، دعا مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة، أصحاب المحلات التجارية التي ينطبق عليهم قرار الإغلاق بإتباع القرار الصادر بإغلاق محلاتهم في الفترة التي تم تحديدها, كما دعا المواطنين وأصحاب المحلات والمنشآت المسموح لها بالعمل بالالتزام بارتداء الكمامات والقفازات .