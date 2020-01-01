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إغلاق بلدة صيدا 48 ساعة لتتبع الخارطة الوبائية

السبت 11 يوليو 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق بلدة صيدا 48 ساعة لتتبع الخارطة الوبائية


طولكرم / سما /

 اصدر محافظ طولكرم رئيس لجنة الطوارئ عصام أبو بكر قرارا باغلاق بلدة صيدا شمال طولكرم لمدة يومين وذلك بناء على طلب لجنة الطوارئ الفرعية والمجلس القروي و المكونات وأهالي بلدة صيدا بهدف الإستمرار بعمل طواقم الطب الوقائي لتتبع الخارطة الوبائية، بعد الاعلان عن إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا يوم أمس ويشدد على ضرورة إلتزام المخالطين بالتعليمات وبروتكول وزارة الصحة، مؤكدا على أن إتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة والتباعد الإجتماعي، متمنيا السلامة لجميع المواطنين.

وكانت جهات محلية في بلدتي علار وصيدا شمال طولكرم اعلنت تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا واحدة في علار واثنتان في صيدا.

#محافظ طولكرم #عصام أبو بكر #بلدة صيدا #فيروس كورونا

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