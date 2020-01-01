كلمة هامة للرئيس الثلاثاء.. الفيتاني: إسرائيل تواصل محاولاتها لابتزاز السلطة عبر أموال المقاصة..!

رام الله / سما /

قال امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن السلطة الفلسطينية تسعى لإيجاد البدائل والحلول المتعلقة بالأزمة المالية الحالية، مشيرا الى أن إسرائيل تواصل محاولاتها لابتزاز السلطة الفلسطينية عبر أموال المقاصة.

وأوضح الفيتاني في تصريحات له، أن القيادة الفلسطينية تواصل تحركاتها الدولية والإقليمية لمنع خطة الضم الإسرائيلية.

ونوه الفتياني الى أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة مهمة الثلاثاء المقبل خلال المهرجان المركزي المقرر إقامته برام الله

وأضاف الفيتاني: توافقنا مع وزارة الصحة بشأن عقد المهرجان وسيتم اتباع كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا، موضحا أن مهرجان الثلاثاء سيتبع كافة إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا وسيتم إجراء فحوصات للمشاركين، مضيفا: