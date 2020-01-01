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دير الزور: مقتل 35 "مواليا لإيران" جراء غارة في سورية

السبت 11 يوليو 2020 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
دير الزور: مقتل 35 "مواليا لإيران" جراء غارة في سورية


دمشق /سما/

قتل 35 شخصا، أمس الجمعة، جراء غارة "لطيران مجهول" في سورية، بسحب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وبحسب الوكالة، فإنّ القتلى "مسلّحون تابعون لإيران".

وأضافت أن القتل استهدف "رتلًا من مجموعات مسلّحة تابعة لإيران" في دير الزور، شرقيّ سورية.

وأفادت مصادر محلية لمراسل "الأناضول" أنّ طائرات مجهولة الهوية استهدفت الرتل على الجانب السوري من الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل 35 عنصرًا من تلك المجموعات بينهم قياديان، واحتراق عدد كبير من الآليات العسكرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليّتها عن القصف.

وأمس، الجمعة، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة عن إستراتيجيّة أميركيّة – إسرائيليّة جديدة تقوم على استهداف كبار ضّباط الجيش الإيراني في محاولة لتقليل قّوتهم ومواجهة البرنامجين الصاروخي والنووي الإيراني.

#ايران #بوكمال #سوريا #اسرائيل #الولايات المتحدة

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