لبنان: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق اليوم السبت، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة نحو 555 مترا.

وقال الجيش في بيان: إن عناصره ألقت ثلاث قنابل مضيئة فوق المياه الإقليمية، وجرت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية "بترا" بأن فريقا من ضباط اليونيفيل تفقد اليوم الخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان لرفع تقرير إلى قيادة اليونيفيل عن الوضع في المنطقة، ولا سيما بين تلال العديسة والعباسية والوزاني والغجر.