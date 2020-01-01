نابلس تحصد 5 مقاعد من بين العشرة الأوائل على مستوى الوطن

نابلس / سما /

حصدت محافظة نابلس 5 مقاعد من ضمن العشرة الأوائل على مستوى الوطن في مختلف فروع امتحان الثانوية العامة الذي اعلنت وزارة التربية والتعليم نتائجه اليوم السبت.

ففي الفرع العلمي، حصلت الطالبتان سلسبيل نهاد أحمد بيشاوي من مدرسة "العائشية الثانوية للبنات" وهيا هشام علي أبو القرن من مدرسة "كمال جنبلاط الثانوية للبنات"، والطالب محمد أسامة كامل صالح من المدرسة "الثانوية الإسلامية للبنين" على المرتبة الثانية مكرر ضمن العشرة الأوائل، بحصول كل منهم على معدل 99.6%، وذلك بفارق عُشُر علامة عن المرتبة الأولى.

أما في الفرع الأدبي، فقد حصلت الطالبة جميلة محمد عاشور جرار من مدرسة "عبد الرحيم محمود الثانوية للبنات" على المرتبة الثالثة مكرر بمعدل 99.3%.

وفي الفرع الصناعي حصلت الطالبة فرح موسى إسماعيل الحسن على المرتبة الثانية مكرر بمعدل 99.1%.

ويلاحظ من هذه النتائج تفوق الإناث على الذكور وبشكل بارز في خريطة العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.

وشهدت نابلس أجواءً عارمة من الفرح، فعلى الرغم من إجراءات الإغلاق بسبب كورونا، خرجت مسيرات احتفالية بالسيرات في شوارع المدينة فور الإعلان عن النتائج، كما تم إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات رغم تحذيرات الشرطة والجهات المختصة نظرًا لخطورتها، وقد تم بالفعل تسجيل إصابات جراء استخدامها.