  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

علاقة قمر إسرائيل الصناعي بحرائق إيران! توفيق أبو شومر

السبت 11 يوليو 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
علاقة قمر إسرائيل الصناعي بحرائق إيران! توفيق أبو شومر


غزة / سما/

ألمحتْ صحفُ إسرائيل إلى علاقة بين القمر الصناعي الإسرائيلي الجديد، أوفك 16، يوم 6-7-2020م، وبين حريق طهران!

أشارت تلك الصحف إلى أن إيران استهدفت مواقع إلكترونية إسرائيلية عديدة، أبرزها منظومة تغذية المياه في إسرائيل.

قمر أوفك 16 يمكنه تصوير ما حجمه نصف متر من مسافة 600كم بصور شديدة الدقة والوضوح.

من أبرز مهمات القمر تصوير المواقع الإيرانية، ومراقبة تهريب السلاح من سوريا لإيران والحوثيين في اليمن،

قال الصحفي، إلكس فايشمان في صحيفة يديعوت أحرونوت، 11-7-2020م:

"ستتمكن إيران خلال ثلاثة أشهر من امتلاك أول قنبلة نووية، بعد أن نجحت في تخصيب 25 كلغم من اليورانيوم بنسبة 90%، وقد أخَّرت الحرائق هذا الموعد، تملك إيران صواريخ تصل إلى 2000 كم.

لن ترد إيران على الحرائق قبل انتخابات أمريكا، في شهر نوفمبر القادم حتى لا يستفيد من ردها الشيطان الأصغر(إسرائيل) والشيطان الأكبر(أمريكا) حتى لا يفوز، ترامب في الانتخابات"!

الأكثر قراءة اليوم

العاروري-الرجوب: دعوة إلى مفاوضات على حدود 67 أم حرب “في سبيل الله”.. بقيادة نتنياهو؟

فايننشال تايمز: من يقف وراء التفجيرات في إيران.. وهل دخلت إسرائيل مفاعل نطنز؟

ألمانيا: الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية "الجاسوس المصري"

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "القضية الفلسطينية يتاجر بها"..!

أردوغان يتحدى "العليا التركية" ويوقع مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد

إعادة فتح أسواق غزة الشعبية

حاخامات بريطانيون: التاريخ سيحاكم إسرائيل واليهود إذا ما تمت عملية الضم

الأخبار الرئيسية

نتائج توجيهي 2020

"التربية" تعلن نتائج الثانوية العامّة لعام 2019/2020م

نسبة النجاح 71.32%.. طالع: أسماء العشرة الاوائل "التوجيهي" في غزة والضفة

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مساعٍ في الكونغرس لإعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين

المستوطنون يشرعون بإقامة بؤر استيطانية جديدة على أبواب خطط الضم