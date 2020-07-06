علاقة قمر إسرائيل الصناعي بحرائق إيران! توفيق أبو شومر

غزة / سما/

ألمحتْ صحفُ إسرائيل إلى علاقة بين القمر الصناعي الإسرائيلي الجديد، أوفك 16، يوم 6-7-2020م، وبين حريق طهران!

أشارت تلك الصحف إلى أن إيران استهدفت مواقع إلكترونية إسرائيلية عديدة، أبرزها منظومة تغذية المياه في إسرائيل.

قمر أوفك 16 يمكنه تصوير ما حجمه نصف متر من مسافة 600كم بصور شديدة الدقة والوضوح.

من أبرز مهمات القمر تصوير المواقع الإيرانية، ومراقبة تهريب السلاح من سوريا لإيران والحوثيين في اليمن،

قال الصحفي، إلكس فايشمان في صحيفة يديعوت أحرونوت، 11-7-2020م:

"ستتمكن إيران خلال ثلاثة أشهر من امتلاك أول قنبلة نووية، بعد أن نجحت في تخصيب 25 كلغم من اليورانيوم بنسبة 90%، وقد أخَّرت الحرائق هذا الموعد، تملك إيران صواريخ تصل إلى 2000 كم.

لن ترد إيران على الحرائق قبل انتخابات أمريكا، في شهر نوفمبر القادم حتى لا يستفيد من ردها الشيطان الأصغر(إسرائيل) والشيطان الأكبر(أمريكا) حتى لا يفوز، ترامب في الانتخابات"!