  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجبهة الديمقراطية تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة

السبت 11 يوليو 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة «التوجيهي» للعام 2020، وتتمنى لهم التوفيق في دراستهم الجامعية وحياتهم المهنية.

ودعت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها، الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، للاجتهاد والمثابرة للحصول على النجاح والتفوق.

وشددت الجبهة أن النجاح الباهر الذي حصل عليه طلابنا وطالباتنا في نتائج الثانوية العامة في فلسطين، يعبر عن إرادة الصمود والتحدي لطلابنا وشعبنا الفلسطيني الذي يواصل نضاله ومقاومته بشتى الأشكال والأساليب حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة بعدوان 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، وإنجاز حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194.

وختمت الجبهة بيانها، بالتأكيد على أن شعبنا الفلسطيني مصمم على النجاح والمثابرة وهو يواجه وباء الاحتلال والضم وكورونا، وسينتصر بنضاله على كافة الأوبئة حتى انجاز الحرية وتقرير المصير والعودة

#الجبهة الديمقراطية #الطلبة #الثانوية العامة

الأكثر قراءة اليوم

العاروري-الرجوب: دعوة إلى مفاوضات على حدود 67 أم حرب “في سبيل الله”.. بقيادة نتنياهو؟

فايننشال تايمز: من يقف وراء التفجيرات في إيران.. وهل دخلت إسرائيل مفاعل نطنز؟

ألمانيا: الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية "الجاسوس المصري"

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "القضية الفلسطينية يتاجر بها"..!

أردوغان يتحدى "العليا التركية" ويوقع مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد

إعادة فتح أسواق غزة الشعبية

حاخامات بريطانيون: التاريخ سيحاكم إسرائيل واليهود إذا ما تمت عملية الضم

الأخبار الرئيسية

نتائج توجيهي 2020

"التربية" تعلن نتائج الثانوية العامّة لعام 2019/2020م

نسبة النجاح 71.32%.. طالع: أسماء العشرة الاوائل "التوجيهي" في غزة والضفة

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مساعٍ في الكونغرس لإعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين

المستوطنون يشرعون بإقامة بؤر استيطانية جديدة على أبواب خطط الضم