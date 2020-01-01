الجبهة الديمقراطية تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة

غزة / سما /

هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة «التوجيهي» للعام 2020، وتتمنى لهم التوفيق في دراستهم الجامعية وحياتهم المهنية.

ودعت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها، الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، للاجتهاد والمثابرة للحصول على النجاح والتفوق.

وشددت الجبهة أن النجاح الباهر الذي حصل عليه طلابنا وطالباتنا في نتائج الثانوية العامة في فلسطين، يعبر عن إرادة الصمود والتحدي لطلابنا وشعبنا الفلسطيني الذي يواصل نضاله ومقاومته بشتى الأشكال والأساليب حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة بعدوان 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، وإنجاز حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194.

وختمت الجبهة بيانها، بالتأكيد على أن شعبنا الفلسطيني مصمم على النجاح والمثابرة وهو يواجه وباء الاحتلال والضم وكورونا، وسينتصر بنضاله على كافة الأوبئة حتى انجاز الحرية وتقرير المصير والعودة