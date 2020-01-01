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فتح: نتائج الثانوية العامة رغم صعوبة الظروف تؤكد قوة شعبنا

السبت 11 يوليو 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: نتائج الثانوية العامة رغم صعوبة الظروف تؤكد قوة شعبنا


رام الله /سما/

قالت حركة فتح على لسان المتحدث الرسمي باسمها حسين حمايل ان نتائج الثانوية العامة رغم صعوبة الظروف والتحديات التي يمر بها ابناء فلسطين من ممارسات الاحتلال والوباء والظروف الاقتصادية الصعبة، فانه يثبت للقاصي والداني بان الشعب الفلسطيني قادر على تجاوز كافة الصعاب والتحديات ويمضي قدما في انتزاع حقوقه من دولة الاحتلال التي تحاول ان تثني هذا الشعب عن انجازته التي تعم العالم من خلال الكوادر الفلسطينية في المجالات كافة والتي قدمت وتقدم الخدمات المميزة للبشرية.

واذ تتقدم حركة فتح بالتهاني والتبريكات للناجحين في الثانوية العامة وتحث الطلبة بضرورة ان يكونوا على قدر الحمل والرسالة التي اوكلت لهم من خلال قضيتهم التي شرفهم الله ليكونوا خط الدفاع الاول فيها عن العرب والمسلمين.

وشددت الحركة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة من اجل ان تكتمل فرحتنا بهذا الانجاز الوطني.

#فتح #الثانوية العامة #امتحان #القواسمي

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