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وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

السبت 11 يوليو 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن الاصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: محافظة القدس: 85 إصابة، محافظة رام الله والبيرة: 36 إصابة، محافظة الخليل: 328 إصابة، محافظة بيت لحم: 8 إصابات، محافظة جنين: إصابة واحدة، محافظة نابلس: 5 إصابات.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة في محافظتي الخليل وبيت لحم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى 119 حالة تعافٍ، منها 102 في محافظة الخليل، و17 محافظة نابلس.

وبينت الصحة أن عدد الحالات النشطة الكلي بلغ 5827، وعدد حالات التعافي 829، وعدد حالات الوفاة 32.

وفيما يلي توزيع الاصابات داخل المحافظات:

محافظة القدس (85): مدينة القدس 83، مخيم قلنديا إصابة واحدة، وكفر عقب إصابة واحدة.

محافظة رام الله والبيرة (36): مخيم الجلزون 34، البيرة إصابة واحدة، رمون إصابة واحدة.

محافظة الخليل (328): مدينة الخليل 119، حلحول 4، يطا 49، تفوح 5، دورا 37، الظاهرية 16، بيت أمر 5، بيت كاحل 5، ترقوميا حالتان، سعير 3، مخيم الفوار إصابة واحدة، الشيوخ إصابتان، صوريف إصابة واحدة، بيت عوا 24، بيت الروش إصابة واحدة، إذنا 53، دير سامت إصابة واحدة.

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 6، بيت ساحور إصابة واحدة، الدوحة إصابة واحدة.

محافظة جنين (1): مخيم جنين.

محافظة نابلس (5): مخيم عسكر إصابتان، قريوت 3.

وحول الحالة الصحية للمصابين، اكدت الصحة ان 16 مصابا موجودون في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #فلسطين #وزارة الصحة

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