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(صورة) أحمد حلمي يتعرّض لحادث على يد ابنه!

السبت 11 يوليو 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
(صورة) أحمد حلمي يتعرّض لحادث على يد ابنه!


وكالات / سما /

تعرض الممثل المصري ​أحمد حلمي​ لحادث طريف على يدّ ابنه الصغير وثقه بالفيديو.

وشارك حلمي مع متابعيه ومحبيه عبر حسابه الخاص على موقع “إنستغرام”، بصورة له وهو مصاب بسهم لاصق في نظارته، أصابه به إبنه أثناء اللعب.

وكتب حلمي معلقًا على الصورة: “ليه كده يا ابني”.

ويذكر أن أخر أعمال الممثل المصري أحمد حلمي هو الفيلم السينمائي بعنوان “خيال مآته” وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من الممثلين، الجدير ذكره أن السيناريو والحوار لعبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.‎

#​أحمد حلمي #مصر #فنانون

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