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ما هي حقيقة طلاق ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة؟!

السبت 11 يوليو 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي حقيقة طلاق ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة؟!


وكالات / سما /

انتشرت أخبار عديدة خلال الساعات الماضية تزعم طلاق النجمة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة وذلك بعد مرور شهور قليلة على زواجهما.

ونشرت بوابة أخبار اليوم أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح وبالرجوع إلى حساباتهم على إنستغرام نجد أن كلا منهما مازال يتابع الآخر كما أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما التي تكشف عن مدى قوة قصة الحب التي تجمع بينهما.

الغريب أن مصدر هذه الشائعات مجهول حتى هذه اللحظة ولكنها انتشرت بقوة على موقع فيسبوك بين مستخدميه، ولم ترد ياسمين صبري حتى الآن على شائعات طلاقها كما تجاهل ايضًا أحمد ابو هشيمة التعليق عليها

#ياسمين صبري #أحمد أبو هشيمة
ياسمين

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