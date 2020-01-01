الجزائر.. جدل بعد تقبيل سيدة قدم زوجها على الهواء مباشرة (فيديو)

وكالات

أثار تصرف قامت به سيدة جزائرية، في العقد الثالث من عمرها، على الهواء مباشرة جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

فخلال تواجدها صحبة زوجها في أحد البرامج التلفزية الذي يذاع على قناة الشروق الجزائرية، وبعد وصلة غزل بينهما ذرف خلالها زوجها الدموع، جلست فريال على الأرض فجأة وقبلت قدمه، وسط دهشة المذيع.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وواجهت السيدة هجوما كبيرا وانتقادات لاذعة، مما دفعها لتبرير ذلك قائلة إن زوجها يستحق أفضل من ذلك بكثير، وهو من منحها اسمه وعائلته بعد أن عانت الكثير فى حياتها.

وروت فريال خلال البرنامج قصتها قائلة: "كنت أعيش مع سيدة كبيرة في السن تدعي زبيدة، وكنت أقدم لها الرعاية الصحية منذ سنوات، وسرعان ما تعرضت للتعذيب على يد هذه السيدة حتى قررت ترك المنزل والهروب".

وأضافت: "ومن ثم قابلت زوجى إلياس، الذي منحنى اسمه وعائلته لأسكن معهما، بعد أن ضاقت بى الحياة"، وتابعت: "أرغب في تكريم زوجي أمام أربعين مليون جزائري".