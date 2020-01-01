طبيب روسي: كثير من أنماط التغذية الصحية أساطير

وكالات / سما /

قال طبيب روسي، إن الكثير من الاعتقادات بشأن تأثير أغذية معينة على الصحة، وضرورة اتباع نمط صحي، ليست سوى أساطير وشائعات.

وأوضح الطبيب ألكيسندر مياسنيكوف، خلال لقاء مع القناة الأولى الروسية، أن الحديث عن أضرار اللحم، أمر مبالغ فيه، وقام علماء بإثبات، أن مواده ليست ضارة بالقلب والأوعية الدموية، فضلا عن أنه مصدر مهم لا غنى عنه، بالفيتامينات والعناصر المعدنية، لكنه من عوامل الخطر المسبب لسرطان الأمعاء.

ولفت إلى ضرورة تناول قطعة من اللحم، 3 مرات في الأسبوع. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ليس من الضروري المشي 10 آلاف خطوة يوميا، ويمكن بدلا منها ممارسة السباحة أو الجري.

ولفت إلى أن قلة النشاط البدني، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة ليس فقط بأمراض القلب، بل وحتى السرطان، مشيرا إلى أن 10% من أمراض السرطان سببها "الخمول وعدم الحركة".