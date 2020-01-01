باحثون صينيون يطورون نظاما جديدا للتنقيح الجيني

وكالات / سما /

طور باحثون صينيون نظاما جديدا يعمل بضوء أحمر بعيد المدى يمكن أن يحفز بقوة تنقيح الجينات في كل من خلايا الثدييات والفئران، وفقا لما ذكرته دراسة جديدة نشرت يوم الجمعة.

ومن خلال إضاءة بضوء أحمر بعيد المدى قائمة على صمامات ثنائية باعثة للضوء، يمكن لنظام "سبليت-كاس9" (فاست) تنقيح الجينات بكفاءة، بما في ذلك الانضمام النهائي غير المتصلح والإصلاح الموجه للتجانس، لمواقع متعددة في الخلايا البشرية، وفقا للدراسة المنشورة في ((ساينس أدفانسس)).

ووجد الفريق، الذي يقوده هاي فنغ يي، الباحث في معهد العلوم الطبية الحيوية وكلية علوم الحياة في جامعة المعلمين بشرق الصين، أن نظام (فاست) يحقق بسهولة تنقيحا مدفوعا بالضوء الأحمر بعيد المدى للأعضاء الداخلية في بروتين "تي دي توماتو" لدى نماذج الفئران.

وأظهرت الدراسة كيف يمكن نشر نظام (فاست) لتنقيح جينات الأنسجة العميقة القابلة للبرمجة في كل من السياقات البيولوجية والطبية الحيوية نحو الدقة العالية والخصوصية المكانية، بحسب الباحثين.