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حركة حماس تهنئ الناجحين في الثانوية العامة

السبت 11 يوليو 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حركة حماس تهنئ الناجحين في الثانوية العامة


غزة / سما /

هنأت حركة حماس، الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة لعام 2020.

وقالت الحركة في بيان لها : "تتقدم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين بأسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات لطلبة الثانوية العامة المتفوقين والناجحين الذي أكدوا بتفوقهم ونسبة نجاحهم العالية إصرار شعبنا الدائم على تجاوز التحديات والصعاب التي يفرضها الاحتلال الصهيوني المجرم، والذي تزامن هذا العام مع ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا".

وأضافت: "إننا إذ نبرق بالتهنئة الخالصة لطلبتنا كافة وذويهم الصامدين، والذين عبّروا بنجاحهم عن إرادة الصمود والحياة، لندعوهم إلى مزيد من العمل والمثابرة، فالعلم سلاحنا في مواجهة المحتل الغاشم، والعلم طريقنا للتحرير والعودة".

وتابعت: "ندعو طلبتنا الذين لم يوفقوا إلى الاجتهاد والعزيمة حتى التفوق إن شاء الله".

وتابعت: "كما نسجل شكرنا الكبير لوزارة التربية والتعليم، وطواقمها الرائعة، والمعلمين والمعلمات كافة الذين عملوا جميعًا بجد واجتهاد وصولًا إلى هذا اليوم الجميل".

#حماس

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