اتحاد الاعلام الرياضي يشارك في المحاضرة العربية الثانية يوم 16 الجاري

رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي عن مشاركته في المحاضرة المرئية الثانية عن بعد وعبر تطبيق زووم، التي ينظمها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي وعبر لجنة الدورات .

وتواصل الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي من خلال لجنة الدورات من أجل المشاركة بأكبر عدد ممكن من الزملاء والزميلات الاعلاميات من الوطن والشتات.

وتقرر ان تشارك فلسطين باعلاميين واعلاميات يمثلون المحافظات الشمالية والجنوبية ولبنان.

ومن المقرر ان تقام الندوة يوم الخميس الموافق 16 تموز الجاري، حيث يحاضر فيها الاكاديمي الاماراتي المعروف الدكتور احمد الشريف حول الثقافة الرياضية تحت عنوان " ثقافتنا الرياضية وصناعة المحتوى الاعلامي " ضمن عدة محاور سيتطرق اليها الدكتور المحاضر منها .. مكونات الثقافة الرياضية وخصائصها ..تطوير الادوات والخبرات .. هل نحتاج الى ادوات جديدة .. وما هي التحديات التي ستواجه الصحافة في الالفية الثالثة .

وتعتبر هذه الدورة والمشاركة الثانية للاتحاد الفلسطيني، بعد المشاركة الأولى في المحاضرة التي قدمها الزميل بدر الدين الادريسي نائب رئيس الاتحاد وشهدت مشاركة كبيرة وصلت الى اكثر من 200 زميل وزميلة .

من جهته، عبر الدكتور احمد الشريف عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد العربي بهدف زيادة منسوب الخبرة لدي الزميلات والزملاء العاملين في الاعلام الرياضي في الوطن العربي، واكسابهم المزيد من المعرفة والمستجدات حول الادوات الجديدة من خلال تلك الانشطة لاسيما وان المحاضرة موجهة للجيل الجديد من الاعلاميين الشباب الذين يدخلون عصر الاعلام الحديث ..

وقدر الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد هذا التجاوب الملموس من قبل الاتحادات والروابط والجمعيات المنتسبة للاتحاد التي تحرص على المشاركة والتفاعل مع انشطة الاتحاد المرئية.