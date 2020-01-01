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لجنة الاستئناف تفتح ملف نهائي كأس غزة

السبت 11 يوليو 2020 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الاستئناف تفتح ملف نهائي كأس غزة


غزة / سما /

بدأت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مناقشة الشكوى التي تقدم بها نادي غزة الرياضي، احتجاجًا على الأحداث التي واكبت نهائي كأس فلسطين لأندية قطاع غزة.

ورفض نادي غزة الرياضي، استكمال مباراته أمام نادي شباب رفح، بعد مرور 30 دقيقة، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم الشباب (3/0)، احتجاجًا على حضور الجماهير، رغم تعهد الشرطة بإخراجهم من الملعب.

واعتبر اتحاد الكرة، في اجتماعه الأخير، نادي غزة الرياضي خاسرًا اللقاء (3/0) إداريًا، وغرم النادي ماليًا.

وتعتبر قرارات لجنة الاستئناف نافذة، ولا رجعة فيها، ولا يحق بعد ذلك للنادي مقدم الاستئناف أو النادي "الطرف الثاني" سوى الالتزام الكامل بقراراتها.

والتقت لجنة الاستئناف مجلس إدارة الاتحاد، وتسلمت الملف الكامل للقاء، إضافة للشكوى المقدمة من نادي غزة الرياضي، ومعها كافة المستندات.

#كأس غزة #نادي غزة الرياضي #شباب رفح

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