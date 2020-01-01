زيدان يلمح إلى رحيل خاميس عن ريال مدريد

وكالات / سما /

فتح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الباب أمام رحيل نجمه الكولومبي خاميس رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ملمحاً إلى أنه لن يرتدي قميص الفريق مرة أخرى.

واعتمد زيدان على خاميس رودريجيز في مباراة واحدة فقط بعد استئناف الموسم أمام ريال سوسيداد، ومنذ ذلك الوقت لم يشارك اللاعب في أي دقيقة، وظل حبيساً لدكة البدلاء في المباريات الستة الماضية.

وقرر زيزو استبعاد النجم الكولومبي بشكل كامل بعد التصريحات التي أدلها بها بشأن إمكانية رحيله عن الفريق وعدم شعوره بالرضا عن وضعه الحالي، الأمر الذي أغضب المدرب الفرنسي.

وأجاب زيدان عندما تم سؤاله عن استبعاد خاميس بعد مباراة أتلتيك بيلباو الأسبوع الماضي “أنت تعرف ما حدث لأنني شرحته، ولا يوجد أي شيء آخر، ما يحدث وما أتحدث به مع اللاعبين يبقى في الداخل، لا أريد التحدث عن هذه الأشياء بعد الآن”.

وتم سؤال زيدان مرة أخرى حول وضع خاميس وإمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف عقب انتهاء مباراة ديبورتيفو آلافيس يوم أمس، وأجاب بكلمتين فقط “لا أعرف”.

واعتبر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن هذا التصريح رسالة واضحة من زيزو بعدم رغبته بالإبقاء على خاميس، لأنه لم يحاول الإيحاء بتمسكه باللاعب أو إمكانية استمراره مع الفريق.