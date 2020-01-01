إنتر ميلان يخفض لبرشلونة 21 مليون من سعر لاوتارو مارتييز

وكالات / سما /

شهدت الأيام القليلة الماضية بعض التطورات في صفقة انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز لتدعيم خط الهجوم وخلافة لويس سواريز الذي بدأ يتقدم بالسن، كما تحظى هذه الصفقة بدعم نجم الفريق الأول ليونيل ميسي الذي طلب من مواطنه الانتقال إلى ملعب الكامب نو.

وانتهت صلاحية الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مطلع شهر يوليو الجاري، والذي كان يبلغ 111 مليون يورو، وبالتالي أصبح الطريق الوحيد أمام برشلونة هو التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان لإبرام الصفقة.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً تؤكد خلاله أن إنتر ميلان خفّض سعر لاوتارو مارتينيز بمقدار 21 مليون يورو، حيث بات مستعداً للتخلي عن اللاعب مقابل 90 مليون يورو بعد أيام قليلة من انتهاء صلاحية الشرط الجزائي.

وهناك أكثر من سبب وراء انخفاض سعر المهاجم الأرجنتيني، لعل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جميع أندية العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، أما السبب الثاني يتعلق بتراجع مستوى اللاعب بعد استئناف الموسم.

ورغم أن إنتر ميلان بات متقبلاً لفكرة بيع لاوتارو بأقل من 111 مليون يورو، إلا أن برشلونة ليس مستعداً لدفع 90 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب، وما زال يرى المبلغ المطلوب كبيراً.