التربية والتعليم توضح نتيجة "غير مستكمل" في نتائج الثانوية العامة

غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" دورة 2020 صباح اليوم السبت في كافة محافظات الوطن "الضفة وغزة والقدس" على حد سواء.

ومع نشر نتائج امتحانات الثانوية العامة، واستعلام الكثير من الطلاب عن نتائجهم، ظهرت نتيجة ناجح ونتيجة غير مستكمل لبعض الطلاب، الامر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن مدلول نتيجة "غير مستكمل" .

وزارة التربية والتعليم أوضحت أن نتيجة "غير مستكمل" تعني بأن الطالب راسب في مواد معينة من مواد الثانوية العامة، ويحق له تقديم امتحانات الدور الثاني لكي يتمكن من النجاح في امتحانات الثانوية العامة والحصول على الشهادة النهائية للعام 2020 .

وبينت الوزارة أنه يحق تقديم امتحانات الدور الثاني لطلاب الغير مستكمل لثلاث مواد فأقل .

وبلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32)%.

موزّعين على الفروع، كما يلي:

بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي (48411) ، وبلغت نسبة النجاح (65.43) %.

وفي الفرع العلمي (20104)، وبلغت نسبة النجاح ( 85.92 ) %.

وفرع الريادة والأعمال (4065)، وبلغت نسبة النجاح (72.18 ) %.

والفرع الشرعي ( 1359)، وبلغت نسبة النجاح (65.93) %.

والفرع التكنولوجي (1086 )، وبلغت نسبة النجاح (80.02 ) %.

كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (2077) وبلغت نسبة النجاح ( 63.8) %.

وفي مسار الكفاءة المهنية كان عدد المتقدمين (437) وبلغت نسبة النجاح (75)%

نتائج الثانوية العامة توجيهي 2020 عبر وكالة سما https://samanews.ps/twjihi