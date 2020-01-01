"الجهاد الاسلامي" تهنئ طلبة الثانوية العامة بنجاحهم وتفوقهم

غزة / سما /

هنأت حركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم السبت، طلبة الثانوية العامة للعام الحالي 2019-2020، بنجاحهم وتفوقهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق والابداع.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إننا نتابع بفخر واعتزاز نتائج الثانوية العامة التي جاءت في ظل ظروف قاسية بسبب العدوان والحصار واستمرار الاحتلال في سياساته الإرهابية بحق شباب فلسطين وحرائرها.

وأضافت: "نرى في هذا الإنجاز الذي يحققه أبناؤنا اليوم هو دليل ثقة بالله عز وجل، ومصدر قوة لقضيتنا العادلة ودليل على إرادة الصمود والتحدي لدى أبناء شعبنا وهم يستمرون في مسيرة التحرير بإذن الله".