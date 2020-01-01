غزة: انخفاض كبير على أسعار الدجاج

غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج والحبش انخفاضاً كبيراً على الاسعار، فيما واصلت أسعار اللحوم استقرارها في أسواق في قطاع غزة اليوم السبت، حيث جاءت أسعاراللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

أسعار اللحوم:

1ك = 36 شيكل

بتلو: 1ك = 40 شيكل

ضاني: 40 – 45 شيكل

فوارغ: 10 – 15 شيكل

منظف وصافي من الماء: 25 شيكل

أسعار الدواجن:

طبق البيض: 9 – 10 شيكل

أسعار الدجاج:

من أرض المزرعة: 7 – 7.5 شيكل

للمستهلك: 1ك = 8 – 9 شيكل

صدر: 18 – 20 شيكل

فخذ: 10 شيكل

دبوس: 12 – 13 شيكل

شيش: 18 – 20شيكل

جناح: 8 شيكل

كبدة: 15 شيكل

أسعار الحبش:

1ك = 9 – 10 شيكل

صدر: 1ك = 16 شيكل

فخد أنثى: 11 شيكل

فخد ذكر: 10 شيكل

جناح: 7 شيكل