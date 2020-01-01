  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: انخفاض كبير على أسعار الدجاج

السبت 11 يوليو 2020 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: انخفاض كبير على أسعار الدجاج


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج والحبش انخفاضاً كبيراً على الاسعار، فيما واصلت أسعار اللحوم استقرارها في أسواق في قطاع غزة اليوم السبت، حيث جاءت أسعاراللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

أسعار اللحوم:

1ك = 36 شيكل

بتلو: 1ك = 40 شيكل

ضاني: 40 – 45 شيكل

فوارغ: 10 – 15 شيكل

منظف وصافي من الماء: 25 شيكل

أسعار الدواجن:

طبق البيض: 9 – 10 شيكل

أسعار الدجاج:

من أرض المزرعة: 7 – 7.5 شيكل

للمستهلك: 1ك = 8 – 9 شيكل

صدر: 18 – 20 شيكل

فخذ: 10 شيكل

دبوس: 12 – 13 شيكل

شيش: 18 – 20شيكل

جناح: 8 شيكل

كبدة: 15 شيكل

أسعار الحبش:

1ك = 9 – 10 شيكل

صدر: 1ك = 16 شيكل

فخد أنثى: 11 شيكل

فخد ذكر: 10 شيكل

جناح: 7 شيكل

#الدجاج

الأكثر قراءة اليوم

فايننشال تايمز: من يقف وراء التفجيرات في إيران.. وهل دخلت إسرائيل مفاعل نطنز؟

ألمانيا: الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية "الجاسوس المصري"

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "القضية الفلسطينية يتاجر بها"..!

لماذا إستقبلت إسرائيل لقاء الثاني من تموز بين فتح وحماس بالخوف والقلق؟ العميد: أحمد عيسى

أردوغان يتحدى "العليا التركية" ويوقع مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد

اسعار العملات في فلسطين

حاخامات بريطانيون: التاريخ سيحاكم إسرائيل واليهود إذا ما تمت عملية الضم

الأخبار الرئيسية

نتائج توجيهي 2020

"التربية" تعلن نتائج الثانوية العامّة لعام 2019/2020م

نسبة النجاح 71.32%.. طالع: أسماء العشرة الاوائل "التوجيهي" في غزة والضفة

34

فايننشال تايمز: من يقف وراء التفجيرات في إيران.. وهل دخلت إسرائيل مفاعل نطنز؟

الرجوب

العاروري-الرجوب: دعوة إلى مفاوضات على حدود 67 أم حرب “في سبيل الله”.. بقيادة نتنياهو؟

نتنياهو لـ"ماكرون": الضم يتماشى مع القانون الدولي.. ومستعدون لخوض عملية تفاوضية سلمية!