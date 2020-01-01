مصرع 11 شخصا حاولوا إنقاذ طفل من الغرق شمالي مصر

القاهرة / وكالات /

لقي طفل و11 شخصا حاولوا إنقاذه من الغرق مصرعهم الجمعة، في أحد شواطئ مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، جاء ذلك وفق بيان صدر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

وذكر البيان أن "11 شخصا حاولوا إنقاذ طفل كان يصارع الأمواج داخل مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي، ما أسفر عن غرقهم جميعا، إضافة إلى الطفل". وأشار إلى أنه "تم انتشال 8 من جثث الغرقى، وجار البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية".

ومن جدير بالذكر أن شاطئ النخيل يشهد تدفقا عاليا من المواطنين من المحافظات المجاورة وتتم عمليه تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من وضع علامات إرشادية بطول الشاطئ تفيد بغلق الشاطئ.

وناشدت محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ ومخالفة التعليمات حرصا على سلامة الجميع.