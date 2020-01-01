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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

السبت 11 يوليو 2020 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس من عدة محاور، وتمركزت في حارتي الحشاشين ومحيط المقبرة واعتقلت الشابين عبد ربه حشاش " عابدين " وفتحي ابو رزق بعد اقتحامها لمنازلهم.

وتسبب جنود الاحتلال بأضرار وتخريب لمدخل منزل المرحوم نايف ذوقان (أبو طلب) خلال اقتحامهم المخيم فجر اليوم ودهم منزل عائلة حشاش المجاور واعتقال نجلهم عبد ربه حشاش.

وأفاد نجله عدنان ذوقان أن الجنود حطموا مدخل المنزل بآلة مختصة، وصعدوا إلى سطح المنزل، والقوا قنبلة غاز داخل المنزل.

كما تم اعتقال الرقيب أول/ابراهيم سمير أحمد البنا مرتب الأمن الوطني نابلس سكان مخيم عسكر على حاجز زعترة جنوبي نابلس.

واعتقل الاحتلال شابين من أطراف قرية جيبيا شمال رام الله دون معرفة اسمائهم..

فيما اعتقل جنود الاحتلال الشابين أمجد محمود جابر ومالك هارون جابر داخل البلدة القديمة في الخليل بعد اعتداء المستوطنين عليهما.

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