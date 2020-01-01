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"الخارجية": 175 وفاة و3469 إصابة و1476 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم

الجمعة 10 يوليو 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 175 وفاة و3469 إصابة و1476 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 175 حالة وفاة (2 العراق)، و3469 إصابة (7 امريكا، 20 العراق، 3 البرازيل، 1 جنوب افريقيا)، و1476 (10 العراق، 3 البرازيل، 1 جنوب افريقيا) حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1905، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى العراق تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6، وتسجيل 20 اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات إلى 60، (3 حالات منها تخضع للعلاج في المستشفى، والحالات الأخرى تخضع للحجر المنزلي)، فيما أكدت السفارة تعافي 10 حالات، وتتابع السفارة الاوضاع الصحية والمعيشية للحالات المصابة وتعمل على تأمين الادوية والاحتياجات اللازمة ضمن امكانياتها.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات إلى 2، فيما أكدت تعافي الحالة الاولى المصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 51، وتعافي 3 حالات أخرى، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 38، فيما سجلت 3 حالات وفاة سابقة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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