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تسجيل ثلاث إصابات بفيروس "كورونا" بمخيم الرشيدية في لبنان

الجمعة 10 يوليو 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل ثلاث إصابات بفيروس "كورونا" بمخيم الرشيدية في لبنان


بيروت /سما/

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في لبنان، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس "كورونا" المستجد بمخيم الرشيدية للاجئين في لبنان.

وأكدت الوكالة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن نتائج الفحوصات العشوائية الخاصة بالفيروس، أظهرت إصابة ثلاثة أشخاص من بينهم موظف في الوكالة، وهو قيد الحجر المنزلي.

واشارت إلى أنها أجرت وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة اللبنانية 59 فحصا، شملت مخالطي المصابين، مطالبة جميع موظفيها الذين كانوا على اتصال بهم التزام الحجر المنزلي.

وأكدت الوكالة أنها ستقوم بكل ما يلزم بالتعاون مع الصحة اللبنانية وجميع الأطراف المعنية، داعية الجميع لضرورة الالتزام التام بالتدابير الوقائية بما في ذلك التباعد الجسدي، ووضع الكمامات وتعقيم اليدين.

وجددت "الأونروا" في بيانها التأكيد على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للعزل الطبي في حال اقتضت الضرورة، والتزامها بتغطية جميع النفقات الطبية المتعلقة بفيروس "كورونا" في إطار سياستها المعتمدة.

#الاونروا #فيروس كورونا #اصابات #مخيمات اللاجئين #لبنان

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