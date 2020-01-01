تسجيل 85 إصابة جديدة بفايروس كورونا في القدس والضفة

القدس المحتلة / سما /

سجلت وحدة "وحدة مكافحة كورونا كلاليت الرئاسة تنسيق وزارة الصحة" بمدينة القدس يوم الجمعة، عشرات الإصابات بفايروس كورونا.

وقال الدكتور علي الجبريني ، إنّ يوم الجمعة كان من أصعب الأيام التي تشهدها مدينة القدس سواء من خلال العدد الأكبر للمصابين، حيث بلغت 83 اصابة، أو اتساع دائرة المخالطين، فالعدد الأكبر منهم كان ضحية لحفلي زفاف في القدس وضواحيها .

وناشد الجبريني، المواطنين بايجاد آلية للتعامل مع الافراح والمناسبات السعيدة التي يؤدي استمرار إقامتها الى وقوع المزيد من الاصابات.

وأشار، إلى أن مجمل الإصابات في القدس ارتفع الى 774 اصابة بينها 8 اصابات خطيرة من اصل 20 إصابة في المستشفيات.

من جهته، أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مساء يوم الجمعة، عن اصابة أحد المواطنين بفايروس كورونا، وهو من مخيم جنين.

وأضاف الرجوب، ان المصاب يعمل سائقا على خط جنين رام الله. و يقوم فريق الطب الوقائي باجراءات حصر وفحص المخالطين.

و قال: نرجو الله الشفاء والعافية له و لكل المصابين، مطالبًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية حفظا لسلامتهم .

كما اعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا لطفل عمره (6 سنوات) من بلدة باقة الشرقية.