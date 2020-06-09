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إلغاء جلسة النطق بالحكم على المتهم بحرق عائلة دوابشة

الجمعة 10 يوليو 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء جلسة النطق بالحكم على المتهم بحرق عائلة دوابشة


القدس المحتلة / سما /

لغت المحكمة الإسرائيلية، اليوم الجمعة الجلسة الخاصة للنطق بالحكم على المتهم بحرق عائلة دوابشة والتي كانت مقررة يوم الأحد المقبل.

وأفاد عمر خمايسي، مدير عام مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، والذي تولى قضية عائلة دوابشة أن ما تسمى "محكمة اللد المركزية" استدعت كل من الطفل احمد دوابشة وجده حسين وعمه نصر للإدلاء بشهادة جديدة أمام المحكمة ليوم الاثنين القادم.

ووصف المحامي خمايسي ما حصل بالإجراء الاستثنائي غير الاعتيادي، وقد تكون سابقة في الإجراءات الجنائية وخصوصا أنه تم إدانة المتهم وتلخيص دفوعات النيابة ومحامي الدفاع بخصوص العقوبة حسب قوله.

مخاوف من تبرئة القاتل

من جانبه وصف نصر دوابشة، شقيق الشهيد سعد قرار المحكمة بالمفاجئ والغريب معرباً عن خشيته ان يتم الالتفاف عن القرار الماضي بإدانة المجرم.

ولم يستبعد دوابشة أن تقدم المحكمة على اتخاذ أي قرار جديد قائلاً: "نحن أمام حكومة احتلال لا فرق فيها بين القاضي والجلاد".

وأكد دوابشة بأنه وعائلته وبالتوافق مع مؤسسة الميزان لحقوق الانسان لن تكل أو نمل من الاستمرار في انتزاع القرار وإدانة المجرمين.

وكانت المحكمة قد أجلت في 9/6/2020م موعد جلسة النطق بالحكم على المتهم "عمرام بن اولوئيل" إلى 12.7.2020 م.

وتكافح عائلة دوابشة ومنذ خمس أعوام التي تلت جريمة إحراق عائلة دوابشة والتي أدت إلى استشهاد سعد دوابشة وزوجته ريهام ورضيعها علي، من أجل محاكمة الجناة.-"كل العرب"

#عائلة دوابشة

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