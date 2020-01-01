التربية والتعليم تنشر روابط نتائج الثانوبة العامة لطلبة قطاع غزة والضفة الغربية...

رام الله / سما /

أعلنت لجنة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم يوم الجمعة، أن النتائج ستكون الساعة 8 صباحاً من يوم السبت.

وأفادت التربية والتعليم، أنّه سيتم نشر نتائج الثانوية العامة إلكترونياً على الروابط التالية:

*- الموقع الخاص بالثانوية العامة لطلبة قطاع غزة http://tawjihi.mohe.ps/

*- الموقع الخاص بالثانوية العامة لطلبة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة www.psge.ps

وأشارت، إلى أنّه سيتم توزيع كشوفات الطلبة اعتباراً من يوم الأحد، وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم بما يضمن إجراءات السلامة العامة.