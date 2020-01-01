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رؤساء الكنائس: قرار بتحديد اعداد المصلين في كنيسة القيامة

الجمعة 10 يوليو 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رؤساء الكنائس: قرار بتحديد اعداد المصلين في كنيسة القيامة


القدس المحتلة / سما /

قرر رؤساء الكنائس، اليوم الجمعة، تحديد أعداد المصلين في كنيسة القيامة، في مدينة القدس، بعد ازدياد إعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح وديع أبو نصار رئيس لجنة الإعلام في مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة لوكالة معا أنه تقرر ابتداء من اليوم تحديد إعداد المصلين في كنيسة القيامة حيث لا يتجاوز أعدادهم 19 مصل.

وأضاف أبو نصار "لن تغلق كنيسة القيامة كما الأشهر الماضية مع بدء انتشار فيروس كورونا في المنطقة"، ستبقى الكنيسة مفتوحة لكن الزيارة والوصول اليها لن تكون حرة، حيث ستحدد أعداد المتواجدين داخلها.

وأوضح أبو نصار أن الصلاة في الكنيسة تتم وفق الاجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامة ووضع القفازات والحفاظ على التباعد، كما تقوم الكنيسة بتعقيم مستمر .

واغلق رؤساء الكنائس كنيسة القيامة في الخامس والعشرين من شهر آذار الماضي، في ظل الكورونا، واعيد فتحها نهاية أيار الماضي ضمن اجراءات الوقاية اللازمة.

#رؤساء الكنائس #كورونا #كنيسة القيامة #القدس

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