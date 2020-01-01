مسؤول رفيع في حزب غانتس يهاجم نتنياهو: يدفع لإجراء انتخابات جديدة

القدس المحتلة / سما /

هاجم مسؤول رفيع في حزب كحول لفان برئاسة بيني غانتس بشدة رئيس الوزراء نتنياهو، اليوم الجمعة، بعد يوم من تقديمه برنامج المساعدة الاقتصادية لاحتواء أزمة كورونا.

وبحسب المصدر "يدفع نتنياهو بكل القوة لإجراء الانتخابات، ويوزع الأموال على المواطنين لتفكيك الحكومة في آذار/مارس". وتساءل المصدر لماذا "لا يمكن تشكيل ميزانية لسنة وربع بسبب عدم اليقين"، لكن "أعلن عن خطة الأمس للعام المقبل؟"

وكشف نتنياهو الخميس عن مساعدات جديدة للرعاية الاجتماعية للإسرائيليين الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب أزمة كورونا، وقال "إن تلك الإجراءات ستقدم شبكة أمان اقتصادية لعام مقبل". وأضاف نتنياهو ان الدولة ستعتبر من فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة مستحقين للرعاية الاجتماعية حتى منتصف 2021 وتوفر تدريبا للمهن في زمن كورونا وتسرع وتيرة تقديم المنح للشركات والأعمال المتعثرة.

وهاجم المسؤول الخطة نفسها، قائلاً "إنها لا تمتلك محركات نمو، بل تهدف فقط إلى توزيع الأموال على المواطنين دون احتواء ازمة السوق"، مشيراً إلى أن "الأرثوذكس المتطرفين يفهمون أيضا أن نتنياهو يضغط من أجل الانتخابات".

ورد الليكود تعقيبا على الهجوم"يتفق جميع الاقتصاديين على أن دولة إسرائيل تحتاج الآن إلى ميزانية لمدة عام بشكل فوري. بينما يعمل رئيس الوزراء على مدار الساعة لجلب هذه الميزانية إلى جانب حزمة مساعدات مالية لاحتواء كورونا، فإن كحول لفان تعرقل ذلك لأسباب سياسية. كفاهم ثرثرة ويدخلوا تحت النقالة".

نذكر أن علاقات كحول لفان والليكود لم تكن جيدة أبدا على الرغم من أن الحكومة تعمل منذ شهرين إجمالا منذ أن أدت اليمين الدستورية، لكنها وصلت إلى أزمة شديدة هذا الأسبوع، مع التصويت على إنشاء لجنة قضائية برلمانية. وقال رئيس الائتلاف ميكي زوهار إن الليكود ينوي التصويت لصالح الاقتراح، مما أدى إلى إدانة شديدة من قبل وزير القضاء نيسنكورن وهدد بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الغواصات.