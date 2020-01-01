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دخول مزيد من أعضاء الكنيست في الحجر الصحي

الجمعة 10 يوليو 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
دخول مزيد من أعضاء الكنيست في الحجر الصحي


القدس المحتلة / سما /

 دخل المزيد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في الحجر الصحي بسبب مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن عايدة توما سليمان من القائمة العربية المشتركة، ونير بركات من الليكود، وتيهيلا فريدمان من أزرق - أبيض، دخلوا في العزل بعد مخالطتهم لمريض خلال اجتماعات عقدت مؤخرًا.

وسيبقى الثلاثة في العزل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان العديد من أعضاء الكنيست ووزراء في الحكومة بينهم بيني غانتس، وكذلك ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي دخلوا في الأيام الأخيرة بالحجر الصحي.

#الكنيست الإسرائيلي #فيروس كورونا

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