دخول مزيد من أعضاء الكنيست في الحجر الصحي

القدس المحتلة / سما /

دخل المزيد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في الحجر الصحي بسبب مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن عايدة توما سليمان من القائمة العربية المشتركة، ونير بركات من الليكود، وتيهيلا فريدمان من أزرق - أبيض، دخلوا في العزل بعد مخالطتهم لمريض خلال اجتماعات عقدت مؤخرًا.

وسيبقى الثلاثة في العزل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان العديد من أعضاء الكنيست ووزراء في الحكومة بينهم بيني غانتس، وكذلك ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي دخلوا في الأيام الأخيرة بالحجر الصحي.