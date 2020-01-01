وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "القضية الفلسطينية يتاجر بها"..!

ابو ظبي /سما/

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "القضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين".

وقال قرقاش "الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية بكل أسف، فالقضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين، والديموقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمد لله اخترنا في الإمارات التدرج والشفافية والوضوح".







وأضاف في تغريدة ثانية "وأستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخيا وحضاريا وجغرافيا ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيداً عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟". وفق ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وتأتي تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على خلفية تصريحات مماثلة الشهر المنصرم في كلمة أمام مؤتمر للجنة الأميركية اليهودية قال فيها "التواصل مع إسرائيل مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي".

وأضاف "ان الإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل في بعض المجالات، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوجيا، مع استمرار وجود الخلافات السياسية بين البلدين".

وتابع "أن التعاون لمواجهة التحدي الذي تمثله جائحة كوفيد-19 لا يؤثر على معارضة الإمارات لضم الأراضي المقترح أو قضايا سياسية أخرى".