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إصابة العشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 10 يوليو 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة العشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 أصيب عشرات الشبان بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن المشاركين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة لمخطط الضم، والداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية.

#اصابات بالاختناق #قوات الاحتلال #استيطان

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