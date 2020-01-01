الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان في عصيرة الشمالية

نابلس / سما /

قمعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، المشاركين في مسيرة مناهضة ضد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأنه فور وصول المشاركين إلى المسيرة، قمعتهم قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدت بوحشية على أحد المشاركين ويدعى يزن ياسين، وأصابته قبل تقوم باعتقاله.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المئات من أهالي المحافظة، ونشطاء سلام أجانب، رفعوا خلالها الاعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بعمليات الاستيلاء لأراضي المواطنين، وعمليات العنف والعربدة التي يزاولها المستوطنون في المنطقة.

وأقام المشاركون في المسيرة صلاة الجمعة، فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء فوق قمة جبل عيبال، وسط اطلاق جنود الاحتلال لقنابل الغاز السام والرصاص المغلف بالمطاط.

يذكر أن مستوطنين وضعوا منزلين متنقلين فوق قمة جبل عيبال في الأراضي التابعة لبلدة عصيرة الشمالية في حوض رقم (37) والمسمى منطقة خلة الدالية.