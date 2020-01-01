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جماهيرٌ غفيرة تشيع جثمان الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

الجمعة 10 يوليو 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهيرٌ غفيرة تشيع جثمان الشهيد إبراهيم أبو يعقوب


سلفيت /سما/

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة سلفيت، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد إبراهيم مصطفى أبو يعقوب (34 عاماً) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت باتجاه منزل ذويه في بلدة كفل حارس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مدرسة ذكور كفل حارس الثانوية.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد أبو يعقوب على الأكتاف، وجابوا به شوارع البلدة، مرددين الهتافات الوطنية، وصولا إلى مقبرة البلدة، حيث ووري جثمانه الثرى، وسط أجواء من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال والإعدامات الميدانية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.

واستشهد أبو يعقوب، برصاص قوات الاحتلال، الليلة، أثناء تجوله وصديقه داخل البلدة بشكل طبيعي.

#شهيد #تشييع #ابراهيم ابو يعقوب

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