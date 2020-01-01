مواطنون يقيمون صلاة الجمعة في "خلة حسان" المهددة بالاستيطان

قلقيلية / سما /

أقام مواطنون، صلاة الجمعة، في منطقة "خلة حسان" المهددة بالمصادرة بين بلدتي بديا وسنيريا في محافظتي قلقيلية وسلفيت، لمنع إقامة بؤرة استيطانية في المكان، يسعى المستوطنون لإقامتها في المكان.

وأغلقت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، الطرق الفرعية المؤدية لـ"خلة حسان" المستهدفة لمنع إقامة صلاة الجمعة.

وكانت مواجهات اندلعت بين المواطنين والمستوطنين في المنطقة قبل أيام، وأطلق المستوطنون النار على المواطنين وأصيب عدد منهم بجراح.

يذكر أن شركات استيطانية تستهدف المنطقة في خلة حسان منذ عهد بعيد، وتم تزوير صفقات بيع تم اسقاطها في المحاكم، وذلك لأهمية موقعها.