كيلة: خلال اسبوع ستتعامل كافة المشافي مع مرضى كوفيد 19

رام الله / سما /

تراجعت وزيرة الصحة، عن وعدها بجلب اربعة سيارات اسعاف لمحافظة الخليل، حيث قالت :" لا يوجد جدوى من جلب سيارات اسعاف جديدة للخليل، حيث يوجود 23 سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر في محافظة الخليل و 8 سيارات اسعاف خاصة، ومشكلة هذه السيارات هي في عملية التوزيع الجغرافي لها، والكل يعلم بأن سيارات الاسعاف تابعة للهلال الاحمر وللخدمات الطبية العسكرية، وليس لوزارة الصحة، ولا توجد هناك جدوى من جلب سيارات اسعاف جديدة للخليل".

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر محافظة الخليل، قبل ظهر اليوم:" انه وبموحب الصلاحيات المخولة لها فقد اصدرت قرارا بالسماح لأي مصاب بفيروس كورونا بالعلاج في المستشفيات الحكومية والاهلية".

واضافت:" من حق اي مريض ان يتلقى العلاج في المستشفى الذي يريد، وقمنا بالاتفاق مع المشافي على ان تقوم بتخصيص غرف جراحية واماكن لمصابي كورونا".

وقالت الوزيرة خلال المرتمر الذي جرى بحضور محافظ الخليل اللواء جبرين البكري و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر و وزير العدل محمد فهاد الشلالدة، وبحضور لافت من كبار موظفي وزارة الصحة.

قالت الوزيرة:" يوجد لدينا 4155 مصابا بالفيروس من كافة أرجاء محافظة الخليل، و من 20- 30% من المصابين بفيروس كورونا في فلسطين هم من كبار السن فوق الستين عاما، وهي الفئة الاكثر عرضة للموت بسبب الفيروس، للأسف".

واضافت:" نرى زيادة اعداد المصابين وهي حالة انتشار مجتمعي، وليست في محافظة الخليل لوحدها فقط بل هي في كافة المحافظات الفلسطينية الأخرى".

وقالت :"اليوم قمنا بجلب العديد من الاحتياجات الهامة لمحافظة الخليل كإجهزة التنفس وأسرة الانعاش وعربات انعاش وعربات قياس علامات حيوية واجهزة التراساوند خاصة للنساء الحوامل والمصابات بالفيروس خاصة وان 6 نساء قد انجبن وهن مصابات بالفيروس، يالاضافة الى اجهزة طبية أخرى، سيتم ارسالها الى مستشفى الخليل الحكومي ومستشفى محمد علي المحتسب ومستشفى ابو الحسن القاسم في يطا ومستشفى دورا الحكومي.

وبضمن هذه الاجهزة كما قالت وزيرة الصحة 10 اجهزة تنفس اصطناعي 4 منها لمستشفى الخليل الحكومي و 6 لمستشفى دورا الحكومي، كما انه سيتم خلال الاسبوع القادم تأمين جهاز تصوير طبقي بعد ارساء العطاء على احدى شركات التوريد ويتم حاليا تجهيز البنية التحية لهذا الجهاز في مستشفى دورا الحكومي، وسيخدم هذا الجهاز مرضى كوفيد 19 والمرضى الاخرين وهم هام لمناطق جنوب الخليل، ونحن نعمل جاهدين لتوفير كافة الاحتياجات واللوازم الطبية سواء لمرضى كوفيد 19 او المرضى العاديين".

وحول الطواقم الطبية، ذكرت بانه تم احضار عدد منهم من منطقة الشمال الى مستشفى دورا، وسيتم ايضا توظيف كادر طبي جديد، بعقود تتناسب معهم ولمدة عام مع وحود تأمين صحي للموظفين، مضيفة:"نحن بحاجة لكادر طبي للعمل معنا ونحتاج لكل يد تمتد لنا".