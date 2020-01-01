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الشرطة تكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها شرق مدينة غزة

الجمعة 10 يوليو 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها شرق مدينة غزة


غزة / سما /

لقيت طفلة في العاشرة من العمر مصرعها في ساعة متاخرة من الليلة الماضية اثر تعرضها للضرب على يد والدها بحي التفاح شرق مدينة غزة.
وتوفيت الطفلة (أ، ج) 10 سنوات، الليلة الماضية، من حي التفاح شرق مدينة غزة، وبعد عرض جثتها على الطب الشرعي صباح اليوم، ثبت أن سبب الوفاة هو تعرض الطفلة للضرب المبرح.

وقال العقيد ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة بغزة انه ومن خلال التحقيقات الأولية أن الجاني هو والد الطفلة، حيث تم توقيفه، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وقال شهود عيان ان الطفلة تعرضت للضرب المبرح لطلبها مع شقيقتها وشقيقها رؤية والدتها المطلقة.

واكد الشهود ان الاطفال تعرضوا مرات عديدة للعنف من قبل الوالد الذي يعمل سائق سيارة يملكها

وحسب المصادر القى الاب في السابق احد اطفاله من الطابق الثاني لنفس السبب.

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