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فتح تشيد بدور القطاع الصحي وعلى رأسه الوزيرة د.كيلة في مكافحة كورونا

الجمعة 10 يوليو 2020 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تشيد بدور القطاع الصحي وعلى رأسه الوزيرة د.كيلة في مكافحة كورونا


رام الله / سما /

أشادت حركة فتح بدور  القطاع الصحي أطباء وممرضيين وإداريين في القطاع العام والخاص على دورهم المميز والمتفاني في محاربة الوباء  في الوطن لكه وخاصة محافظة الخليل.

وقال عضو المجلس الثوري لفتح والناطق باسمها اسامة القواسمي إن القطاع الصحي وعلى رأسه د. مي كيله وزيرة الصحة يعملون ليل نهار بدعم كامل من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. شتيه لتلبية الاحتياجات العاجلة الصحية وكافة المستلزمات الوقائية لإنقاذ حياة الناس التي هي أولوية.

وأكد القواسمي إن المسؤولية جماعية حكومية ومؤسساتية وفردية، ولا يمكن لنا أن نهزم الفيروس إلا اذا تظافرت الجهود، وتغلبت لغة الوعي والحرص عن الجميع على لغة الاستهتار واللامبالاه عند القلة القليلة، وتكرست حالة من التكامل في المسؤوليات والواجبات.

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