الرئيس: الشاذلي القليبي أحب فلسطين وعمل من أجلها

تونس /سما/

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن المرحوم الشاذلي القليبي أحب فلسطين حبا كبيرا، وأبدى استعداده لعمل أي شيء من أجل فلسطين.

وأضاف سيادته في كلمة ألقاها نيابة عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ، الليلة، في حفل أربعينية الراحل الشاذلي القليبي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أن القدس وفلسطين كانت بوصلته وقضيته المركزية.

وأشار الرئيس إلى أن الفقيد آمن بأن الجامعة العربية فعلت ما بوسعها لحل قضية فلسطين وتقديمها للمجتمع الدولي؛ هذا المجتمع الذي خذلها ولم يسعى لحلها.

وآمن الشاذلي بقضايا العرب، واستلم أمانة الجامعة في وقت الشدة، حيث الوضع العربي المعقد في حينه، ووجه رسالة للفلسطينيين داعيا للوحدة الوطنية.

وكان رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ أشرف برفقة وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي، ووزراء سابقون وحاليون وشخصيات سياسية وفنية وثقافية وعائلة المرحوم، على إزاحة الستار عن لوحة تسمية مدينة الثقافة التونسية باسم مدينة الشاذلي القليبي إكراما له ولدوره في نشر الثقافة بتونس.

وشمل الاحتفال كلمات التأبين من شخصيات سياسية عربية، التي أشارت إلى دور الفقيد ثقافيا في تونس، حيث هو من أسس وزارة الشؤون الثقافية التونسية وأول من أقام لجان الثقافة، وأول مدير عام للاذاعة والتلفزة التونسية، إضافة لدوره الكبير في بعث التونسيين لدراسة الفن والمسرح والسينما عندما كان وزيرا.

وشمل الحفل افتتاح معرض للصور يؤرخ لمراحل حياة المرحوم ،وكذلك حفلا فنيا تذكيرا بحبه للثقافة .